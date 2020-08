Ecco un dolcissimo labrador che ama la pioggia (Di lunedì 31 agosto 2020) Molti cani detestano il brutto tempo ma non questo labrador che sguazza felice in un torrente d'acqua causato dalla pioggia., Facebook - Woof Woof, Leggi su leggo

tuseiantartide : RT @micricosmo: Avete presente quando Nicolas ha la pizza in mano e ride in un modo dolcissimo appena Tonno urla che la pizza è buona? Ecco… - micricosmo : Avete presente quando Nicolas ha la pizza in mano e ride in un modo dolcissimo appena Tonno urla che la pizza è buona? Ecco, io innamorata. - alwayswharry : RT @team_world: Ed ecco la famiglia Vance?? “Max è dolcissimo ed è il perfetto Smith, vi ruberà il cuore” scrive Anna Todd. A giudicare dal… - Fiordaligi25 : @NelleMarche Ecco, solito tweet dolcissimo di Bruno!?? Buon pomeriggio!???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco dolcissimo Il video dolcissimo: ecco come il piccolo Antony vuole proteggere il suo cagnolino dal virus Giornale di Sicilia Dai social un nuovo dolce per il patrono: ecco il "Sasso di San Marone"

1' di lettura 31/08/2020 - Nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19, per festeggiare ugualmente i giorni della festa del nostro Santo patrono San Marone, un gruppo di fedeli appassionati di ...

Warren Buffett compie 90 anni: Bill Gates gli prepara una torta con gli Oreo

«Auguri per i tuoi 90 anni, Warren!». Sono amici da tanti anni Warren Buffett e Bill Gates. Così quest’ultimo ha pensato a una sorpresa speciale per questo traguardo così importante: il fondatore di M ...

1' di lettura 31/08/2020 - Nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19, per festeggiare ugualmente i giorni della festa del nostro Santo patrono San Marone, un gruppo di fedeli appassionati di ...«Auguri per i tuoi 90 anni, Warren!». Sono amici da tanti anni Warren Buffett e Bill Gates. Così quest’ultimo ha pensato a una sorpresa speciale per questo traguardo così importante: il fondatore di M ...