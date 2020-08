Dieselgate, nuove regole sulle auto: l'Ue potrà far ritirare i veicoli e multare i costruttori" (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo qualche anno di attesa, entra in vigore la risposta dell'Unione europea per evitare il ripetersi dello scandalo Dieselgate . Le frodi nei controlli sull'omologazione e sulle emissioni delle ... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Dieselgate nuove Da 1 settembre in vigore nuove norme Ue test su auto - Norme e Istituzioni Agenzia ANSA Diess è d’accordo con Bill Gates su emissioni e auto elettriche

Herbert Diess, numero uno del gruppo Volkswagen ha recentemente espresso il suo appoggio alle posizioni di Bill Gates riguardo le tematiche ambientali e in particolare la mobilità green. Il CEO di VW ...

Da 1 settembre in vigore nuove norme Ue test su auto

Dall'1 settembre entrerà in vigore il Regolamento Ue che rafforza i controlli sui veicoli a motore. Le norme sono una parte di quelle proposte nel 2016, a seguito dello scandalo "dieselgate". Prevedon ...

Herbert Diess, numero uno del gruppo Volkswagen ha recentemente espresso il suo appoggio alle posizioni di Bill Gates riguardo le tematiche ambientali e in particolare la mobilità green. Il CEO di VW ...Dall'1 settembre entrerà in vigore il Regolamento Ue che rafforza i controlli sui veicoli a motore. Le norme sono una parte di quelle proposte nel 2016, a seguito dello scandalo "dieselgate". Prevedon ...