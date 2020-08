De Ligt alla Continassa: la nota ufficiale della Juve (Di lunedì 31 agosto 2020) TORINO - La Juventus , con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, informa che De Ligt è tornato a lavorare alla Continassa " per iniziare il percorso riabilitativo. Domani il gruppo si ritroverà ... Leggi su corrieredellosport

ZZiliani : “Ci sono ragionevoli basi per immaginare che alla fine di questa stagione potremo superare il Bayern al quarto post… - RaimondoSecci : @giacomo94_ Marotta all'inter ha preso solo giocatori a prezzo pieno e dato giocatori in prestito. Ha venduto solo… - sportli26181512 : De Ligt alla Continassa: la nota ufficiale della Juve: Il club bianconero, per mezzo di una nota, fa sapere che il… - CrapanzanoRobin : RT @junews24com: De Ligt torna alla Continassa: inizia il percorso di riabilitazione. Ultime - - junews24com : De Ligt torna alla Continassa: inizia il percorso di riabilitazione. Ultime - -