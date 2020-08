"Cosetto nervoso", "Vaf....". È rissa Gassman e Sgarbi (Di lunedì 31 agosto 2020) Francesca Galici Scontro social tra Alessandro Gassman e Vittorio Sgarbi sull'ordinanza che vieta la mascherina a Sutri, dove il critico È sindaco dal 2018, quando non necessaria Da qualche giorno la deliziosa cittadina di Sutri, storico borgo in provincia di Viterbo, È spesso nominata nelle cronache nazionali. Lo deve al suo sindaco, Vittorio Sgarbi, che provocatoriamente ha vietato l'utilizzo della mascherina sul territorio comunale quando questa non sia necessaria. Un'ordinanza in linea con il pensiero da sempre espresso dal critico d'arte, secondo il quale "solo ladri e terroristi si mascherano il volto". Chiunque non rispetti l'ordinanza È passibile sanzione amministrativa. Tra chi ha criticato l'ordinanza comunale di Vittorio Sgarbi ... Leggi su ilgiornale

