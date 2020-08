Coronavirus in Lombardia, 135 nuovi positivi e due morti (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus in Lombardia, sono 135 i nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore in Lombardia , su circa 10mila tamponi , 9.866,. Secondo gli ultimi dati della Regione, i decessi sono stati due, ... Leggi su leggo

