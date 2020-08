“Ce li abbiamo solo noi i veri neg*i”: l’offensivo vocalist di un locale in Sardegna | VIDEO (Di lunedì 31 agosto 2020) “Ce li abbiamo solo noi veri negri!”. Siamo nel 2020, nell’estate del Covid in Sardegna, più precisamente a San Teodoro, in provincia di Sassari. Nel locale Buddha Del Mar si fa festa. Un gruppo di ragazzi neri trasporta una barchetta giocattolo in spalla e al ritmo della musica fa il giro della sala facendosi strada tra la folla. Sulla curiosa barchetta spuntano una finta oca e un finto cane con in testa un fuoco d’artificio. Una scena che ricorda l’ormai noto meme della danza con la bara. Per chi non lo ricordasse, nel 2017 la Bbc pubblica un documentario sulle tradizioni del Ghana. Lì i funerali sono musicali. Si balla e si canta portando la bara in spalla, per motivi rituali. Questo tipo di funerali sono ben pagati (circa 2.000 euro nella nostra ... Leggi su tpi

