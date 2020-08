Cadavere in una macchina, giallo ad Orta Nova: 'Il corpo era avvolto in una coperta' (Di lunedì 31 agosto 2020) Macabro ritrovamento, questa mattina, alla periferia di Orta Nova, dove è stato individuato - all'interno di una Opel Astra - il corpo senza vita di un uomo, bracciante agricolo polacco, classe 1978. ... Leggi su foggiatoday

repubblica : Cadavere di una ragazza trovato in mare a San Benedetto del Tronto [aggiornamento delle 09:09] - BysanRoby : RT @OverlookHotel71: @marcodorsogna @bravimabasta @azangrillo Questo et il documento per chi si occupa della salma. NON il certificato di… - bocavthreads : *ariana fa una high note* io che scatto un selfie con il mio cadavere fuoriuscito: - YouTvrs : Cadavere di una ragazza in mare: attivata la procedura per l’esame del Dna - PugliaStream : Cadavere avvolto in una coperta e abbandonato nell'auto parcheggiata: giallo in città -