Armine Harutyunyan, insulti social per la modella tra le 100 donne più belle del mondo (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ una faccenda di Dna. L’estro fiorentino crea bellezza da sempre. Di più, la scova quando si annida, accende la luce quando si nasconde. E così fa Gucci che fa gonfiare il petto da un secolo alla città. La maison fiorentina ha ingaggiato per le sue sfilate la modella armena Armine Harutyunyan, 23 anni e un viso dolcissimo. Il ’problema’ è che quel viso, sebbene affascinante, è spigoloso, accigliato, fuori schema. Quella di Armine è una bellezza da capire, non immediata perché scappa via dai canoni estetici ’sdoganati’ dal mondo e – ahinoi – dai social che prevedono volti arrotondati, nasini perfetti, labbra carnose. Questo non è il volto della ... Leggi su howtodofor

