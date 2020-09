Ancora grandine sul vigneto Italia (Di lunedì 31 agosto 2020) Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul vino Italiano, che assieme alle altre produzioni agricole sconta una perdita di 14 miliardi di euro nell’ultimo decennio. Non c’è pace per il settore agricolo Italiano, che negli ultimi 10 anni ha subito perdite pari a 14 miliardi di euro a causa di eventi climatici avversi. A sostenerlo è la Coldiretti, proprio nel momento in cui una nuova ondata di maltempo ha causato ingenti perdite alle produzioni viticole di tutto il nord Italia. Nel frattempo il Consorzio Valpolicella ha quantificato in 6 milioni di euro il danno alle uve colpite dalla grandine la scorsa settimana. Secondo i dati dell’ ESWD – European Severe Weather Database, nel mese di agosto sono stati quasi dieci i fenomeni avversi quotidiani verificatisi lungo ... Leggi su vinonews24

