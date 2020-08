Accusa malore alla guida, morto 74enne su via Tiburtina (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – Un uomo di 74 anni e’ deceduto mentre era alla guida della sua auto, alle 12 circa, in via Tiburtina, all’altezza di via Marco Simone, a Roma. L’uomo e’ morto in seguito ad un probabile malore. L’auto guidata dal 74enne ha urtato un altro veicolo, una Renault Twingo. Il personale medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Leggi su romadailynews

