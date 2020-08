Tour de France, doppio colpo di Julian Alaphilippe: tappa e maglia per il francese (Di domenica 30 agosto 2020) Il sigillo di Julian Alaphilippe nella seconda tappa del Tour de France. Il Francese anche in maglia Gialla. NIZZA (FRANCIA) – La seconda tappa del Tour de France 2020 ha parlato Francese. Julian Alaphilippe in volata è riuscito a regolare lo svizzero Hirschi e il britannico Adam Yates. Una vittoria che ha consentito al transalpino di conquistare anche la maglia Gialla visto che Kristoff non è riuscito a superare indenne le salite, come tutti gli altri velocisti. In chiave italiana il migliore è stato Alberto Bettiol, decimo. Il compagno di squadra Martinez è il primo dei favoriti ad alzare bandiera bianca per una ... Leggi su newsmondo

