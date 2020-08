Sentono rumori sospetti dalla strada: un uomo riesce a… (Di domenica 30 agosto 2020) Qualche sera fa, intorno alle 22, a Paderno Dugnano, un comune in provincia di Milano, un cittadino ha avvertito dei rumori sospetti. L’uomo ha sentito dei rumori provenire da una strada senza luci, poco distante dalla propria abitazione. Insospettito dai costanti rumori, il cittadino, classe 1956, è andato a controllare da cosa fossero dovuti. Arrivato sul luogo, ha scoperto un tentativo di furto. rumori sospetti: la scoperta… Il coraggioso cittadino 64enne, deciso a capire l’origine degli strani rumori, è uscito di casa e si è diretto verso la strada senza luci da cui proveniva il gran baccano. Arrivato nella desolata via, che ospita ... Leggi su velvetgossip

La cosa più bella è essere tornati a giocare, a sentire il rumore delle scarpe sul parquet di legno, agli sguardi e alle urla dal campo: con la piccola presenza di pubblico (590 il numero degli spetta ...

La tragedia della Nuova Iside, consulenti procura ipotesi collisione con la Vulcanello

“Dalle 23.02.27 alle 23 03.31, del 12 maggio scorso sono quattro i rumori ad intensità crescente potenzialmente idonei ad essere prodotti dal contatto ripetuto di un oggetto di grandi dimensioni con l ...

La cosa più bella è essere tornati a giocare, a sentire il rumore delle scarpe sul parquet di legno, agli sguardi e alle urla dal campo: con la piccola presenza di pubblico (590 il numero degli spetta ...