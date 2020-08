Napoli. Soccavo. Giuseppe Pecora uccide il figlio Ivan (Di domenica 30 agosto 2020) Dramma familiare nel quartiere Soccavo di Napoli. In via Nicolò Garzilli, traversa di via dell’Epomeo, un uomo è morto ed un altro è ricoverato in ospedale. Giuseppe Pecora, 88 anni, ha esploso diversi colpi di pistola contro il figlio più grande, Ivan, 47 anni, gravemente disabile. Pecora poi ha rivolto l’arma contro il secondo figlio, 52 anni, che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale, anche lui invalido, colpendolo al braccio. Giuseppe ha infine ha sparato anche alla moglie, ma non l’ha colpita. Dopo l’omicidio l’uomo disperato ha chiamato il 118 e la polizia. “Ho ucciso i miei figli” ha affermato prima di essere arrestato. La polizia sta svolgendo ... Leggi su laprimapagina

