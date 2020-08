Manchester City, per De Bruyne pronto un ingaggio faraonico (Di domenica 30 agosto 2020) Il Manchester City sarebbe pronto a blindare il centrocampista belga Anche nella stagione da poco conclusa, Kevin De Bruyne ha dimostrato di essere uno tra i centrocampisti più forti al mondo. E il Manchester City, che ha affidato la fascia di capitano al belga, non vuole correre il rischio di perderlo. Secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, i Citizens sarebbero pronti a blindare KDB con un aumento dell’ingaggio faraonico: si parla, infatti, di circa 20 milioni di euro a stagione per De Bruyne. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 30 August 50% Manchester City 30% Barcelona 10% PSG 10% Inter - tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+gioca… - bbchausa : Mahaifin Messi zai ?aura masa aure da Manchester City - SuzyCortez_ : RT @ItaSportPress: Miss Bum Bum tradisce il Barcellona ma non Messi: pronta a diventare fan numero uno del Manchester City - - jo19N26 : RT @Oscar_Belfiore: Leggo tifosi del #Napoli preoccupati dell'approdo di #Messi al #City, poiché ,in tal caso, il club di Manchester avrebb… -