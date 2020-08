LIVE – Lazio-Fiori Barp Mas, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di domenica 30 agosto 2020) Alle 17:00 di domenica 30 agosto Lazio e Fiori Barp Mas scenderanno in campo in quel di Auronzo di Cadore in occasione di un’amichevole. Per i biancocelesti un impegno contro una selezione dilettante, contro la quale bisognerà un minimo riscattare la prestazione di ieri contro la Triestina: gli uomini di Inzaghi hanno raccolto solo un deludente 2-2. Per il match di oggi si attendono quindi anche possibili cambi all’interno dell’11 iniziale. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Lazio-FIOR Barp MAS (ANNULLATA) AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Questo pomeriggio non si giocherà il match a causa di un nubifragio. Anche nella giornata di ieri abbiamo ... Leggi su sportface

