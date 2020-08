Juventus, Higuain in trattativa avanzata con l’Inter Miami (Di domenica 30 agosto 2020) L’attaccante argentino potrebbe raggiungere Blaise Matuidi all’Inter Miami Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe essere in America, all’Inter Miami dove si è da poco trasferito anche l’altro ex juventino Blaise Matuidi. La Juventus starebbe lavorando alla risoluzione del contratto dell’argentino che, dal canto suo, sarebbe in contatto con il club di Mls. Come riportato da Obs, Higuain sarebbe in trattativa avanzata proprio con con la squadra di proprietà di David Beckham. Il Pipita sarebbe attirato dall’ipotesi di giocare negli Stati Uniti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : Comunque si sta scartando troppo presto la Juventus dalla corsa per Messi. Ma con i 50 milioni per Rugani, i 50 pe… - tancredipalmeri : La Juventus la settimana scorsa ha proposto al Barcellona uno scambio Higuain per Suarez. Scambio rifiutato - DiMarzio : “#Higuain? Abbiamo deciso che le strade si devono separare. È stato messo da parte in maniera molto serena” #Juve,… - SPalermo91 : RT @antosalatino: Gonzalo #Higuain in settimana saluterà definitivamente la #Juventus - SimoneAvsim : RT @antosalatino: Gonzalo #Higuain in settimana saluterà definitivamente la #Juventus -