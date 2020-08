Julian Alaphilippe vince a Nizza ed è la nuova maglia gialla del Tour (Di domenica 30 agosto 2020) What a finish! Re-live an exhilarating finale to Tour de France Stage 2 as @deceuninck qst 's @alafpolak1 sprinted to victory & the yellow jersey Sign up to our email to get today's highlights ... Leggi su it.blastingnews

Alpj90 : RT @Eurosport_IT: Vittoria di tappa e maglia gialla! ???? Julian #Alaphilippe fa il doppio colpo sul traguardo di Nizza staccando Hirschi e… - PaTonygrass : DIRETTA Tour de France LIVE: Fabio Aru a 2' da Alaphilippe. La nuova classifica generale - tuttobiciweb_it : Nelle #pagelledistagi, julian #alaphilippe giganteggia. Grande anche #marchirschi, ma nel finale convince poco… - simeoli1972 : RT @cyclingpro: @RaiCiclismo Le carote sono alla Julienne, Alaphilippe è Julian - Fanta_Cycling : ????? L’omaggio di #Fantacycling a Julian #Alaphilippe @alafpolak1 ???? vincitore della seconda tappa e nuova maglia g… -