I tifosi del Napoli a De Laurentiis: “Presidente, portaci Messi!” – VIDEO (Di domenica 30 agosto 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato intercettato dai tifosi azzurri mentre passeggiava nel ritiro di Castel di Sangro. I supporter partenopei hanno invocato a gran voce il nome del patron rivolgendogli un singolare invito: quello di portare loro Messi. L’addio dell’argentino al Barcellona ha scatenato le fantasie anche alle falde del Vesuvio. Nel VIDEO si sentono le voci dei tifosi gridare: “Presidente, portaci Messi!”. E un tifoso chiede anche l’acquisto di Boga, del Sassuolo. IMPERDIBLE: ¿Qué jugador le piden los hinchas del Napoli a su presidente De Laurentiis? Clarito: Lionel Messi. ¿Te imaginas a la Pulga vistiendo la misma camiseta con la que Maradona se hizo ... Leggi su ilnapolista

TuttoMercatoWeb : ? '#Messi, #Messi, #Messi!' Tifosi del #Napoli chiedono l'acquisto della Pulce a #DeLaurentiis ?? @tvdellosport - sscnapoli : Una famiglia di tifosi del Napoli in vacanza a Pescocostanzo ha smarrito, oggi verso le 13:00, questo bellissimo ca… - tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ???? I tifosi chiedono #Messi a #DeLaurentiis! La risposta del presidente del #Napoli? Ascoltala… - laquilablog : Castel di Sangro: 7.500 i tifosi per il ritiro del Napoli #casteldisangro #gattuso #napoli #patini - JacquesGilles27 : #skymotori Gene' dice in telecronaca 'non ho mai visto un sorpasso li'riguardo quello di Leclerc all'ultima curva… -