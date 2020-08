Fulham, ufficiale l’acquisto dell’ex Juve Lemina (Di domenica 30 agosto 2020) Colpo in entrata per il Fulham. I Cottagers hanno annunciato attraverso i propri canali ufficiali l’acquisto di Mario Lemina, ex centrocampista della Juventus. Il gabonese arriva in prestito dal Southampton, con un’opzione per rendere il trasferimento permanente. Soddisfatto Lemina, reduce da una stagione poco esaltante in Turchia con la maglia del Galatasaray: “Ora sono con il Fulham, sono davvero felice e sono contento di far parte del progetto. Ho parlato con il manager e lui ha delle buone idee sulla squadra, sul progetto, su tutto ciò che vuole fare in questa stagione e sono felice di farne parte“. Leggi su sportface

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Ufficiale - L'ex Juve Lemina al Fulham - sportface2016 : #Fulham, arriva #Lemina in prestito - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: UFFICIALE - #Southampton, Mario #Lemina va al #Fulham Altro prestito per l’ex #Juventus ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciom… - TUTTOJUVE_COM : Ufficiale - L'ex Juve Lemina al Fulham - BombeDiVlad : UFFICIALE - #Southampton, Mario #Lemina va al #Fulham Altro prestito per l’ex #Juventus ???? #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Fulham ufficiale Ufficiale: l’ex Juve Lemina al Fulham alfredopedulla.com Ufficiale - L'ex Juve Lemina al Fulham

L'ex centrocampista della Juventus, Mario Lemina, è un nuovo giocatore del Fulham. Il club inglese ha ufficializzato l'ingaggio del gabonese, che arriva con la formula del prestito con diritto di risc ...

Fulham, UFFICIALE: preso un ex Juve

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

L'ex centrocampista della Juventus, Mario Lemina, è un nuovo giocatore del Fulham. Il club inglese ha ufficializzato l'ingaggio del gabonese, che arriva con la formula del prestito con diritto di risc ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...