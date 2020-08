Faeto: monte Cornacchia, vasto incendio Sviluppatosi ieri pomeriggio (Di domenica 30 agosto 2020) Cinque fronti di fuoco, da almeno mezzo chilometro l’uno. Probabile origine dolosa. incendio di vegetazione, Sviluppatosi ieri pomeriggio, sul monte Cornacchia, il più alto della Puglia, in territorio di Faeto. Hanno lavorato a lungo, vigili del fuoco e volontari, per venire a capo delle fiamme. L'articolo Faeto: monte Cornacchia, vasto incendio <small class="subtitle">Sviluppatosi ieri pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : Faeto (#Foggia): monte Cornacchia, vasto incendio -

Ultime Notizie dalla rete : Faeto monte

Noi Notizie

Il violento temporale che nella notte ha investito la media e l’alta Valle Camonica ha provocato una frana in Valrabbia. In via cautelare, è stata chiusa la Ss 42 tra Malonno e Sonico. Per raggiungere ...Il territorio dei Monti Dauni si trova nella provincia di Foggia, al confine con il Molise e la Campania. Si tratta di rilievi di altezza modesta che culminano con il Monte Cornacchia (1152 m) e il Mo ...