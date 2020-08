Esplode il veliero dei migranti: tre morti, feriti soccorritori (Di domenica 30 agosto 2020) Francesca Galici Screenshot da Il CrotoneseProblemi al largo delle coste calabresi dove un veliero con a bordo migranti ha prima preso fuoco e poi è esploso durante i soccorsi Per cause ancora da accertare, questa mattina si è verificata un'esplosione a bordo di un veliero al largo di Crotone. L'imbarcazione trasportava circa 20 migranti ed erano in corso le operazioni di trasferimento con un'unità della Guardia di Finanza. L'esplosione si è verificata nella zona di mare prospiciente Praialonga e nell'area è arrivato anche un elicottero della Guardia Costiera. Sono momenti concitati questi al largo delle coste crotonesi dove sono in corso le operazioni di recupero. Tra i feriti dell'esplosione pare ci siano anche due uomini della Guardia di Finanza che si ... Leggi su ilgiornale

"Ero insieme all'appuntato scelto qs Maurizio, eravamo a bordo del veliero" quando "c'è stata un'esplosione a bordo, da cui si sono sviluppate le fiamme". Così il finanziere Antonio Frisella, rimasto ...

Un veliero con a bordo una ventina di migranti è andato a fuoco ed è poi esploso al largo di Crotone. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza. Secondo quanto riferis ...

