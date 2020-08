Cavalli mutilati in modo macabro in Francia: tra le ipotesi quella dei rituali satanici. Paura negli allevamenti (Di domenica 30 agosto 2020) Trenta aggressioni ai danni di Cavalli, pony, puledre. Gli animali sono stati uccisi o mutilati mentre erano nelle loro stalle. I dettagli sono macabri al punto da non escludere la pista dei riti satanici. Le autorità francesi indagano. “Non escludiamo nulla”, ha detto a France-Info il ministro dell’agricoltura Julien Denormandie. C’è una novità nelle indagini: l’identikit di uno degli aggressori. A parlarne è il Corriere della Sera. Siamo nel dipartimento dello Yonne e a fornire la descrizione fondamentale è stato il presidente del Ranch de l’espoir, Nicolas Demajean. Svegliato nel cuore della notte dalle grida degli animali è corso a vedere e ha trovato due aggressori. Uno lo ha accoltellato al braccio ma questo non gli ha impedito di vedere bene la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

