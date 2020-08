Arisa, qual è il suo più grande desiderio? C’entra il fidanzato Lorenzo (Di domenica 30 agosto 2020) Questo articolo Arisa, qual è il suo più grande desiderio? C’entra il fidanzato Lorenzo . La cantante Arisa ha voluto svelare qual è il suo più grande desiderio. Ma di che cosa si tratta? C’entra il suo fidanzato Lorenzo. Ne è passato di tempo da quando si è aggiudicata Sanremo Giovani con la sua ‘Sincerità’. Da quel momento è iniziata la sua scalata, che l’ha trionfare a trionfare ancora una … Leggi su youmovies

Arisa è pronta a diventare mamma. La cantante, che ha da poco compiuto 38 anni, ha espresso la volontà di avere un figlio da Lorenzo Zambelli, suo storico compagno. I due si conoscono da ben undici an ...Dopo il clamore mediatico ottenuto grazie alle sue fotografie in spiaggia in cui dà libero sfogo alle sue forme, Arisa si è detta pronta a fare un altro grande passo. La cantante ha infatti detto la s ...