33enne annega ai Murazzi, dramma a Torino

Un uomo di 33 anni è annegato ai Murazzi a Torino. Possibile un malore, indagini in corso.

Torino – Un uomo è annegato ai Murazzi a Torino. La tragedia è avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2020 quando il 33enne si è tuffato in acqua per fare un bagno. Subito dopo l'ingresso in acqua, l'uomo è scomparso con due amici che si sono buttati aiutarlo. Inutile il loro tentativo con i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Un incidente che ha diversi punti da chiarire con la Procura che ha autorizzato l'autopsia sul corpo dell'uomo.

La ricostruzione

L'ipotesi più probabile resta quella di un tragico incidente visto che le ...

