William e Harry uniti per Lady Diana: una statua in suo ricordo (Di sabato 29 agosto 2020) Un’installazione in onore della principessa del Galles Lady D sarà inaugurata il 1° luglio 2020 nei giardini di Kensington Palace, nel giorno in cui lei avrebbe compiuto sessant’anni. La memoria di Diana terrà sempre legati William e Harry, al di là delle tensioni recenti. Lunedì 31 agosto ricorre il ventritreesimo anniversario della scomparsa di Lady Diana. La principessa del Galles, madre dei principi William e Harry, perse la vitaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

CatelliRossella : Regno Unito, una statua per Diana. A volerla i figli William e Harry - FEMsrl : Regno Unito, una statua per Diana. A volerla i figli William e Harry - ginugiola : Regno Unito, una statua per Diana. A volerla i figli William e Harry - ilmessaggeroit : Lady Diana, la nuova statua a Kensington Palace riunisce William e Harry - SaCe86 : Regno Unito, una statua per #Diana. A volerla i figli William e Harry -