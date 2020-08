Serie A femminile 2020/21, Roma-Pink Bari in tv: data, orario e streaming (Di sabato 29 agosto 2020) La seconda giornata di Serie A femminile è alle porte. E a scendere in campo in occasione del secondo turno anche Roma e Pink Bari pronte a sfidarsi alle 17:45 di domenica 30 agosto nella cornice del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. C’è grande attesa per questa sfida e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Ma come seguire la partita nell’arco dei novanta minuti? In primo luogo Sky Sport trasmetterà la partita in diretta tv. Ma in alternativa niente paura: il match potrà essere seguito in streaming sulla piattaforma TEAMVISION. Leggi su sportface

