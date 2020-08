Se la ricetta di Confindustria è la stessa dell’Europa (Di sabato 29 agosto 2020) di Savino Balzano. Per farmi del male, ho deciso di leggere l’intervista che Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha rilasciato a Giannini sulla Stampa un paio di giorni fa. Non che sperassi in qualcosa di buono, per carità: il punto di vista di Confindustria è ormai chiaro e Giannini mi dà l’orticaria, ma la giornata era stata troppo positiva e tanto valeva introdurvi una nota di nausea. In effetti me lo potevo risparmiare. La ricetta di Bonomi è quella di un grande “Patto per l’Italia” (nomenclatura vecchia, trita e stucchevole che ricorda il “Salva Italia” di Mario Monti e in effetti i contenuti sono gli stessi) che preveda: riforme strutturali necessarie per l’ottenimento dei fondi (spiccioli!) previsti dal Recovery ... Leggi su ilparagone

È preoccupante il giubilo con cui è stata accolta nela maggioranza la notizia che l'Italia avrà una fetta da 27 miliardi di euro del fondo Sure. Vere manifestazioni di trionfo, come se il Paese avesse ...

Meno contributi a carico delle imprese, costo del lavoro più basso, aziende più competitive, maggior crescita economica. Giusto? Non proprio. Su questo mantra, tanto semplice quanto traballante, si so ...

