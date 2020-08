Sambenedettese, in attacco è tango argentino: dopo Maxi Lopez anche Lescano (Di sabato 29 agosto 2020) La Sambenedettese sta costruendo una squadra di grande qualità. La coppia d'attacco è supersonica per il torneo di Serie C visto che dopo Maxi Lopez è arrivato un altro argentino. Il club ha ufficializzato l'acquisto dell’attaccante, ex Sicula Leonzio, Facundo seguito da Catania e Taranto. Questo il comunicato ufficiale del club marchigiano: La SS Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive su base triennale con opzione per il quarto anno dell'attaccante Facundo Lescano. Nato il 18 agosto 1996 in Argentina, Facu ha vestito, tra le altre, la maglia del Torino, del Siena, del Parma, del Genoa, del Monopoli, del Melfi, del Potenza e del Sicula Leonzio.embedcontent src="facebook" ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Sambenedettese, in attacco è tango argentino: dopo Maxi Lopez anche Lescano - -