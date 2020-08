Roma. ‘Datemi i soldi per la droga’: picchia e minaccia ripetutamente i genitori, arrestato 40enne (Di sabato 29 agosto 2020) Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, a conclusione di attività d’indagine, hanno arrestato un 40enne Romano, senza occupazione e già noto per precedenti reati, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 26 agosto 2020 dal Tribunale ordinario di Roma – Sezione Gip, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. I fatti I Carabinieri hanno portato alla luce numerosi episodi di violenza fisica e verbale commessi dall’uomo nei confronti dei genitori conviventi. Nello specifico, l’arrestato, soggetto tossicodipendente, allo scopo di ottenere giornalmente delle somme di denaro per l’acquisto di droga, picchiava e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

