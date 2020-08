Massimiliano Ossini: “A Cortina tutte le regole rispettate, non come a certi aperitivi” (Di sabato 29 agosto 2020) Era tra i partecipanti del Cortina Summer Festival, Massimiliano Ossini. Un 26enne di ritorno dalla Sardegna e risultato positivo ha costretto a controlli a tappeto oltre 500 persone tre la quali il conduttore di Linea Bianca su RaiUno. “Il tampone l’ho fatto ieri ma già avevo fatto tre sierologici che ripeto ogni dieci giorni perché vivendo con genitori e suoceri anziani, li facciamo tutti in famiglia”, ha spiegato all’Adnkronos. Secondo il conduttore che è in attesa dei risultati del tampone per oggi pomeriggio, “il festival ampezzano è organizzato in modo intelligente e responsabile: all’ingresso venivano rispettati tutti i protocolli sanitari e tutti indossavano le mascherine, dagli ospiti a tutto il personale. Inoltre posate e stoviglie erano rigorosamente monouso e ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Massimiliano Ossini: “A Cortina tutte le regole rispettate, non come a certi aperitivi” - Adnkronos : Massimiliano Ossini: 'A 'Summer Party' di #Cortina rispettati tutti i protocolli sanitari' - RedazioneAdp : Massimiliano Ossini protagonista ad Auronzo -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Ossini Massimiliano Ossini: “A Cortina tutte le regole rispettate, non come a certi aperitivi” Il Fatto Quotidiano Massimiliano Ossini: "A 'Summer Party' di Cortina rispettati tutti i protocolli sanitari"

"Il tampone l'ho fatto ieri ma già avevo fatto tre sierologici che ripeto ogni dieci giorni perché vivendo con genitori e suoceri anziani, li facciamo tutti in famiglia". Così Massimiliano Ossini, con ...

Coronavirus: Ossini, 'a Summer Party Cortina rispettati tutti i protocolli sanitari'

"Il tampone l'ho fatto ieri ma già avevo fatto tre sierologici che ripeto ogni dieci giorni perché vivendo con genitori e suoceri anziani, li facciamo tutti in famiglia". Così Massimiliano Ossini, con ...

"Il tampone l'ho fatto ieri ma già avevo fatto tre sierologici che ripeto ogni dieci giorni perché vivendo con genitori e suoceri anziani, li facciamo tutti in famiglia". Così Massimiliano Ossini, con ..."Il tampone l'ho fatto ieri ma già avevo fatto tre sierologici che ripeto ogni dieci giorni perché vivendo con genitori e suoceri anziani, li facciamo tutti in famiglia". Così Massimiliano Ossini, con ...