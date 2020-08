Maltempo, Nord flagellato da pioggia e grandine. Un disperso nel Varesotto (Di sabato 29 agosto 2020) Il Maltempo flagella il Nord Italia con forti temporali , grandinate, frane e persino trombe d'aria. Nel mirino soprattutto Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia. E si segnala ... Leggi su quotidiano

Il maltempo che sta flagellando da diverse ore il Nord Italia domani arriverà anche al Centro, soprattutto sul versante tirrenico. Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto le nostre regioni ...

Frane nel Feltrino: chiuse le strade di colleganento col Trevigiano, operai all'opera nella notte

Il Bellunese paga un prezzo altissimo ancora una volta per il maltempo: oltre ai danni del pomeriggio, in serata una frana sulla Feltrina ha costretto a chiudere la strada così come è stata chiusa anc ...

