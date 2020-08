I dati smentiscono Salvini: da giugno a oggi solo 244 i migranti positivi sbarcati in Sicilia (Di sabato 29 agosto 2020) I dati smentiscono Salvini in maniera clamorosa: dal primo giugno in Sicilia sono stati effettuati 6.371 tamponi ai migranti sbarcati, per una percentuale di positivi al coronavirus pari al 3,98%. Lo ... Leggi su globalist

pdnetwork : 'I nuovi ingressi sono un pericolo sanitario visto l'alto numero dei positivi sbarcati!' Ma i dati del Viminale sme… - lorenzoradio : RT @pdnetwork: 'I nuovi ingressi sono un pericolo sanitario visto l'alto numero dei positivi sbarcati!' Ma i dati del Viminale smentiscono… - miconsentatwitt : RT @globalistIT: - Lu_Valori : RT @globalistIT: - iggyHT : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : dati smentiscono Irpef, quanto pagano dipendenti e partite IVA? I commercialisti smentiscono i dati UIL Money.it Monachelle, Figliolia “smentisce” le foto dei senza tetto nelle aiuole «Potrebbero non essere loro»

POZZUOLI – «La polemica strumentale non poteva mancare neanche in una situazione come questa. Strano che nessuno abbia alzato la voce per dire in che circostanza di pericolo e di alcuna igiene vivesse ...

Per chi suona la campanella

Doveva - almeno questo si aspettava il Governo - essere il giorno se non della festa quantomeno della tregua, con la consegna dei primi banchi monoposto nella scuola primaria di Codogno. Ma la commozi ...

POZZUOLI – «La polemica strumentale non poteva mancare neanche in una situazione come questa. Strano che nessuno abbia alzato la voce per dire in che circostanza di pericolo e di alcuna igiene vivesse ...Doveva - almeno questo si aspettava il Governo - essere il giorno se non della festa quantomeno della tregua, con la consegna dei primi banchi monoposto nella scuola primaria di Codogno. Ma la commozi ...