Gp Belgio, Leclerc: "Momento difficile e inspiegabile per la Ferrari" (Di sabato 29 agosto 2020) SPA - " A essere onesti è molto difficile trovare una spiegazione per essere in questa posizione. Si tratta di un grande passo indietro rispetto agli altri. Dobbiamo trovare il problema principale e ... Leggi su corrieredellosport

