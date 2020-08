Fila e distanziamento sociale non rispettati: maxi rissa fuori Zoomarine (Di sabato 29 agosto 2020) rissa fuori Zoomarine, foto frame video Welcome to Favelas, Fila e distanziamento sociale non rispettati. Poi la maxi rissa. E' accaduto lo scorso 22 di agosto fuori da Zoomarine, il parco acquatico ... Leggi su romatoday

HuffPostItalia : Rissa allo Zoomarine per fila e distanziamento, tre denunce - QFMaxCunctator : @Gigadesires Fuori ci sono 200.000 persone in fila, in rispettosa attesa he qualcuno esca per mantenere il distanzi… - LuisaRagni : RT @HuffPostItalia: Rissa allo Zoomarine per fila e distanziamento, tre denunce - ILpiddinoRocco : RT @HuffPostItalia: Rissa allo Zoomarine per fila e distanziamento, tre denunce - LinaVadal : RT @romatoday: roma Fila e distanziamento sociale non rispettati: maxi rissa fuori Zoomarine -