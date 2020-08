Cade dalla scogliera a Polignano a Mare: “Si è suicidato” (Di sabato 29 agosto 2020) Un ragazzo di 25 anni Cade dalla scogliera a Polignano a Mare, si tratterebbe di un gesto volontario: “Si è suicidato”. Tragedia a Polignano a Mare, in provincia di Bari, cittadina nota per aver dato i natali a Domenico Modugno, ma anche per la sua costa, meta di migliaia di turisti al giorno nel periodo … L'articolo Cade dalla scogliera a Polignano a Mare: “Si è suicidato” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

M3L1554B4 : Allora ricapitolando il 28 luglio Lou lascia la syco, dopo un po Simon cade dalla bicicletta (love u bici ??) e un m… - twittopolis : RT @twittopolis: #Polignano a Mare, giovane cade dalla scogliera e muore. Indagano i carabinieri - Coronav01802435 : RT @twittopolis: #Polignano a Mare, giovane cade dalla scogliera e muore. Indagano i carabinieri - IlTweetDiSotto : RT @twittopolis: #Polignano a Mare, giovane cade dalla scogliera e muore. Indagano i carabinieri - claudiocalicchi : RT @twittopolis: #Polignano a Mare, giovane cade dalla scogliera e muore. Indagano i carabinieri -