Briatore in isolamento dalla Santanché: "Io e Flavio siamo un'arma di distrazione di massa" (Di sabato 29 agosto 2020) In mattinata sono in programma le dimissioni di Flavio Briatore dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da domenica, positivo al Coronavirus.L’imprenditore, proprietario del Billionaire, resterà a Milano per il periodo di isolamento domiciliare, probabilmente ospite nella residenza di Daniela Santanchè, sua amica e senatrice di FdI, in zona Corso Vercelli. In un primo momento Briatore era intenzionato a trasferirsi subito nella sua casa di Montecarlo ma i medici gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal capoluogo lombardo. View this post on InstagramA post shared by Daniela Santanchè (@danielasantanche) on Jul 3, 2020 at 11:41am PDT ″È sotto gli occhi di tutti che ci stanno massacrando, forse io e ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : Coronavirus, Briatore sarà dimesso: isolamento a casa di Santanchè [aggiornamento delle 21:42] - repubblica : Coronavirus, oggi Briatore lascia l'ospedale: isolamento a casa Santanchè [aggiornamento delle 01:14] - Corriere : Flavio Briatore esce dall’ospedale: resterà in isolamento domiciliare a casa di Daniela... - thewhitefly_ : Solo adesso ho capito che la notizia di Briatore in isolamento a casa della Santanchè È VERA... - EmanuelaAntone3 : RT @ilruttosovrano: Briatore rimarrà in isolamento nel reparto di urologia della casa di Daniela Santanchè. -