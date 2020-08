Addio al superticket: dal 1° settembre non si pagherà più (Di sabato 29 agosto 2020) Stop alle maggiorazioni. Come annunciato qualche giorno fa, da martedì 1° il superticket – quei dieci euro in più da pagare per usufruire di prestazioni diagnostiche e specialistiche attraverso il Sistema Sanitario Nazionale – sarà cancellato. A confermare la notizia, già ufficiale grazie a un provvedimento ad hoc approvato nel mese di dicembre dello scorso anno, è stato il Ministro della Salute Roberto Speranza attraverso un post condiviso sui propri canali social. LEGGI ANCHE > Speranza non si cura di Salvini: «Il lockdown ha salvato il Paese, la gente ha capito come sono andate le cose» «Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione – scrive Roberto Speranza su Facebook -. Per ... Leggi su giornalettismo

