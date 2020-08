Will Ferrell nel trailer di David, il cortometraggio di Zach Woods (Di venerdì 28 agosto 2020) Will Ferrell e William Jackson Harper saranno i protagonisti del cortometraggio di Zach Woods intitolato David, nella selezione ufficiale di Cannes 2020. Will Ferrell è il protagonista del cortometraggio intitolato David, di cui è stato condiviso online il trailer. Il progetto, di cui si mostra un breve assaggio di una sessione di terapia, è diretto da Zach Woods e avrebbe dovuto essere presentato al Festival di Cannes. David ha come star Will Ferrell, che ha collaborato con l'attore e regista Zach Woods in occasione di The Office e Downhill, e ... Leggi su movieplayer

faaabbbio : Eurovision, 2020, co will ferrell e l'altra sgallettata de '2 Single a Nozze', è sinora 10/10. da vedere. musica pazzesca. - mudblood__ : È incredibile quanto Will Ferrell non sia divertente. - luca___01 : RT @statutos__: mi ricorda il film di will ferrell dove allena una squadra di bambini, non sa fare niente e si prende mike ditka come vice,… - Ma_Do_Sd : RT @statutos__: mi ricorda il film di will ferrell dove allena una squadra di bambini, non sa fare niente e si prende mike ditka come vice,… - elparon1899 : RT @statutos__: mi ricorda il film di will ferrell dove allena una squadra di bambini, non sa fare niente e si prende mike ditka come vice,… -

Ultime Notizie dalla rete : Will Ferrell Will Ferrell nel trailer di David, il cortometraggio di Zach Woods Movieplayer.it Will Ferrell nel trailer di David, il cortometraggio di Zach Woods

Will Ferrell e William Jackson Harper saranno i protagonisti del cortometraggio di Zach Woods intitolato David, nella selezione ufficiale di Cannes 2020. Will Ferrell è il protagonista del cortometrag ...

Un settembre esplosivo su Rakuten TV

ROMA – Rakuten TV si prepara al rientro dalle vacanze con due grandi successi italiani della passata stagione cinematografica. Gli anni più belli, ultimo film di Gabriele Muccino, arriva sulla piattaf ...

Will Ferrell e William Jackson Harper saranno i protagonisti del cortometraggio di Zach Woods intitolato David, nella selezione ufficiale di Cannes 2020. Will Ferrell è il protagonista del cortometrag ...ROMA – Rakuten TV si prepara al rientro dalle vacanze con due grandi successi italiani della passata stagione cinematografica. Gli anni più belli, ultimo film di Gabriele Muccino, arriva sulla piattaf ...