The Batman | Jeffrey Wright | Non avevo riconosciuto Colin Farrell nel ruolo del Pinguino

Il trailer di The Batman mostra per la prima volta Colin Farrell nel ruolo del Pinguino e il suo collega Jeffrey Wright ha ammesso che non l'aveva riconosciuto. Jeffrey Wright interpreta il commissario Gordon nel film The Batman e, nonostante sia stato impegnato sul set del film di Matt Reeves, anche lui ha ammesso di non aver riconosciuto Colin Farrell nel ruolo del Pinguino. L'apparizione del villain nelle prime sequenze presentate al DC FanDome aveva sbalordito i fan e, a quanto pare, anche il collega dell'attore. Durante una puntata di The Jess Cagle Show, Jeff Wright ha raccontato i dettagli della ...

Jeffrey Wright, attore che in The Batman interpreta Jim Gordon, ha parlato del nuovo film diretto da Matt Reeves ed ha commentato il trailer Dopo la presentazione del primo trailer, avvenuta durante l ...

