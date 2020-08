Tfr e Tfs, via libera al decreto per ottenere l'anticipo, il ministro Dadone: 'Possibile richiederlo fra pochi giorni' Tutta la procedura (Di venerdì 28 agosto 2020) ...la ratifica dell'accordo quadro con l'Abi per l'anticipo del Tfs e del Tfr ai lavoratori che ne fanno richiesta è stato registrato in Corte dei Conti e a breve il testo sarà pubblicato in Gazzetta ... Leggi su ilmessaggero

Maury_196 : @DadoneFabiana anticipo TFR/TFs riguarda solo indipendenti pubblici o tutti coloro che hanno fondi versati in INPS? - Gazzettino : Tfr e Tfs, via libera al decreto per ottenere l'anticipo, il ministro Dadone: «Possibile richiederlo fra pochi gior… - NotizieOra : Anticipo #TFS: dopo accordo Abi tutto fermo, un rimpallo tra Ministri e Istituzioni - MauroFalchi : @AndreaOrlandosp @mi chiedo che deve rendere operativo il DPCM N 51 del 22/4/2020 TFR /TFS pubblici dipendenti spe… -