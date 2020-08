Rifiuti, buco di bilancio alla Yele di Salerno: sequestrati 20 mln e 25 automezzi (Di venerdì 28 agosto 2020) A distanza di quasi due anni dal fallimento, il 30 ottobre 2018, della Yele spa, la procura di Vallo della Lucania chiude il cerchio intorno a 29 indagati, per lo più professionisti che hanno avuto ruoli direttivi o di consulenza all’interno di una delle società pubbliche più importanti della Campania nel settore della gestione dei Rifiuti. L’inchiesta riguarda un ‘buco” da oltre 30 milioni di euro nei bilanci. Sono 45 le ipotesi di reato contestate, dalla bancarotta fraudolenta, alla frode fiscale, al peculato, fino al falso in bilancio. Inoltre, il gip del tribunale vallese ha disposto, nei confronti di 14 degli 29 indagati, il sequestro preventivo di beni per equivalente fino alla concorrenza di quasi 20,5 milioni di euro ... Leggi su ildenaro

corrmezzogiorno : #Napoli Gestione rifiuti, buco da 30 milioni in una società pubblica: 29 indagati - gabelmanu : @EGigalon Come che ha fatto?! Ha chiuso 16 ospedali, non ha presentato il piano rifiuti ,a parte quello straccio di… -

