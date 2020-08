Resident Evil: Netflix prepara una serie tv sul celebre videogame (Di venerdì 28 agosto 2020) Resident Evil La saga horror di Resident Evil è pronta a rivivere su Netflix. Il colosso americano dello streaming ha infatti ufficializzato la preparazione di una serie tv, suddivisa in 8 episodi, basata sul videogioco survival horror creato da Capcom nel 1996. Una nuova proposta che andrà ad aggiungersi ai sei film cinematografici già creati e che vedrà il coinvolgimento di Andrew Dabb, produttore esecutivo e co-showrunner di Supernatural. Secondo quanto riportato da Deadline, la trasposizione seriale di Resident Evil seguirà due linee temporali del tutto inedite: nella prima, le protagoniste saranno le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker, le quali dovranno adattarsi alla vita di New ... Leggi su davidemaggio

