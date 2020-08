Renzi attacca Salvini sui migranti: “Non ha mai risolto il problema, non ha fatto nulla, solo uno show” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Matteo Salvini non va ai vertici europei, non cambia la legge sulla cooperazione internazionale, non mette in campo un accordo strategico per il rimpatrio dei migranti, ma costantemente punta su quello. Cosa fa? Prende una nave, blocca quella nave che diventa il set di una serie di attenzione. Nel frattempo gli altri sbarcano nel paese nel silenzio e trova un Paese che non ha più una rete d’accoglienza, ma Salvini fa uno spot. La stessa cosa che accade per quota 100, massacra la Fornero, ma fa uno spot”. Lo ha detto il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, concludendo la tre giorni della scuola politica ‘Meritare l’Europà a Castrocaro. L'articolo Renzi attacca Salvini sui migranti: “Non ha mai ... Leggi su ilfattoquotidiano

Matteo Renzi lascia libertà di voto sul referendum sul taglio dei parlamentari. "Non condivido chi parla di attacco alla democrazia, ma neanche l'entusiasmo grillino sulla 'svolta storica'", dichiara ...

Matteo Renzi torna a incalzare il premier Giuseppe Conte sul tema del MES, annunciando la libertà di scelta di Italia Viva al referendum sul taglio dei parlamentari e tornando a parlare di un possibil ...

Matteo Renzi torna a incalzare il premier Giuseppe Conte sul tema del MES, annunciando la libertà di scelta di Italia Viva al referendum sul taglio dei parlamentari e tornando a parlare di un possibil ...