Paga alcuni giovani per picchiare e derubare l' ex | arrestata donna di 66 anni

Besana Brianza, Monza Brianza,, 28 agosto 2020 - Una donna di 66 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di stalking nei confronti di un uomo di 54 anni, di Besana Brianza, con il quale ...

23salvatore : @fattoquotidiano @marco_pasciuti Bisogna mettere un costo per i tamponi, non si può spendere 350 euro in alcuni osp… - rana_del_lay : @Sfigosauro @MenteObliqua Bhe almeno il mc paga bene e ad alcuni dipendenti si offre anche di pagare anche gli studi?? - sedicizero : RT @riccardoismyna1: @chiossimanuela2 Assolutamente si, oggi i giocatori di alcuni sport guadagnano più dalle sponsorizzazioni che dallo st… - riccardoismyna1 : @chiossimanuela2 Assolutamente si, oggi i giocatori di alcuni sport guadagnano più dalle sponsorizzazioni che dallo… -

DuckDuckGo, Startpage, Swisscows, Ecosia e Qwant sono alcune fra le migliori alternative al motore di ricerca di Google. La loro priorità è proteggere la privacy degli utenti. Google è senza ombra di ...

Apple decide di pagare per risolvere una causa contro le Powerbeats2

Per risolvere una class action contro le Powerbeats2 e i presunti difetti di progettazione, Apple ha deciso di pagare oltre 9 milioni di dollari. Apple ha deciso di pagare 9,75 milioni di dollari per ...

