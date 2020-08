Nell’auto di Viviana Parisi non sono state trovate tracce del sangue di Gioele (Di venerdì 28 agosto 2020) Continuano ad arrivare notizie che non danno una chiara indicazione sulle cause della morte di Gioele Mondello. Questa mattina sono stati ufficializzati i risultati dei test genetici effettuati all’interno dell’automobile di Viviana Parisi, madre del piccolo di quattro anni ritrovata senza vita sabato 8 agosto ai piedi di un traliccio tra i boschi di Caronia. Non sono risultate evidenti tracce di sangue del bambini all’interno dell’abitacolo della vettura incidentata e abbandonata. LEGGI ANCHE > Gioele e il parabrezza, la famiglia del padre: «Già lesionato prima dell’incidente» «Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all’interno del mezzo e sul parabrezza hanno ... Leggi su giornalettismo

