Monte Rosa, turista cade in un crepaccio: ritrovata per caso e salvata dopo due notti (Di venerdì 28 agosto 2020) Monte Rosa, cade in un crepaccio: ritrovata per caso dopo due notti Una turista russa, residente in Germania, è stata ritrovata viva all’interno di un crepaccio profondo oltre dieci metri sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa dopo due giorni e due notti dalla caduta. La donna, che indossava pantaloncini e priva di attrezzatura adeguata, si era incamminata da sola sul ghiacciaio nella mattinata di domenica 23 agosto, finendo nel crepaccio, profondo tra i 10 e i 15 metri. Non essendo scattato alcun allarme di scomparsa, nessuno la cercava. Secondo quanto ha riferito la compagnia svizzera Air ... Leggi su tpi

