Messi City, Kompany: «Conoscendo Guardiola, hanno ancora un legame» (Di venerdì 28 agosto 2020) L’ex difensore del Manchester City ha parlato del possibile arrivo di Messi al Manchester City Vincent Kompany, ex difensore del Manchester City ora all’allenatore dell’Anderlecht, ha parlato ai microfoni del Sun dell’ipotetico arrivo di Lionel Messi ai Citizens. «Sarebbe incredibile per il club acquistare un giocatore come Messi: potrebbe aiutarli a fare il passo successivo per vincere la Champions League. Conosco il modo di pensare di Guardiola, quindi posso ben immaginare che loro due avranno ancora un legame. Posso immaginare che Pep e Messi abbiano ancora il numero di telefono dell’altro. Quindi possono chiamarsi a vicenda. Se ... Leggi su calcionews24

