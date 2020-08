Koeman torna a Barcellona: incontro con Messi e Bartomeu? (Di venerdì 28 agosto 2020) La situazione in casa Barcellona è a dir poco esplosiva. Le ferite dell'8-2 rimediato contro il Bayern Monaco in Champions League non si sono ancora rimarginate. Inoltre, come se non bastasse, c'è la grana Messi: il fuoriclasse e simbolo del Barça ha fatto intendere di voler lasciare la squadra catalana a causa dei conflitti con parte della dirigenza e con il presidente Josep Maria Bartomeu. Si tratterebbe di un divorzio clamoroso.caption id="attachment 1011793" align="alignnone" width="1024" Koeman, Getty Images/captionRIPENSAMENTOTuttavia l'addio potrebbe non verificarsi per far spazio a un ripensamento tra le parti. Infatti, secondo Sport, il tecnico Ronald Koeman starebbe tentando di organizzare un incontro tra Messi e Bartomeu ... Leggi su itasportpress

MauroRi79279191 : Provo a fare 1+1. Ma se #Bartomeu rassegna dimissioni e #Messi raggiunto l’obiettivo torna sui suoi passi...allora… - ApCalciomercato : Vidal torna in auge: Koeman fa fuori anche il cileno - infoitsport : Vidal torna in auge: Koeman fa fuori anche il cileno - meravigliedofu1 : Il #Barcellona ha confermato l'ingaggio di #HenrikLarsson nello staff di Koeman. Lo svedese torna in blaugrana 13 a… - infoitsport : Messi Barcellona, l’argentino torna dalle vacanze: colloquio immediato con Koeman -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman torna Koeman torna a Barcellona: incontro con Messi e Bartomeu? ItaSportPress L'Inter torna forte su Vidal: questa volta la strada è più in discesa

L’Inter torna a pensare ad Arturo Vidal per rafforzare il suo centrocampo. Il giocatore è in uscita dal Barcellona, i contatti sono avviati. Il suo nome è stato accostato a quello dell’Inter più volte ...

Inter scatenata: Conte vuole Vidal e Kolarov

MILANO - Per Arturo Vidal, l’Inter è sempre in agguato. Non si tratta semplicemente di un nome che torna di moda, ma il rinforzo gradito a un Conte che soltanto pochi giorni fa ha stretto un patto con ...

L’Inter torna a pensare ad Arturo Vidal per rafforzare il suo centrocampo. Il giocatore è in uscita dal Barcellona, i contatti sono avviati. Il suo nome è stato accostato a quello dell’Inter più volte ...MILANO - Per Arturo Vidal, l’Inter è sempre in agguato. Non si tratta semplicemente di un nome che torna di moda, ma il rinforzo gradito a un Conte che soltanto pochi giorni fa ha stretto un patto con ...