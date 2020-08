In memoria di Ebru Timtik donna coraggiosa, morta per non piegarsi alla tirannia di Erdogan (Di venerdì 28 agosto 2020) Statene certi: il 'Pinochet del Bosforo' resterà impunito. Impunito per l'ennesimo crimine perpetrato, per l'ennesima vita spezzata. Statene certi: nessuna sanzione verrà applicata dalla imbelle e ... Leggi su globalist

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - "Ebru era una Collega combattente e oggi la piangiamo, dopo esserci uniti nei numerosi appelli per la sua scarcerazione. Perché il suo non sia stato un inutile sacrificio e p ...

