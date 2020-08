In 5 ospedali divise ristrette agli infermieri (Di venerdì 28 agosto 2020) Dottore, mi si sono ristrette le divise. Non è il remake del famoso film della Disney, ma la protesta di infermieri e operatori socio-sanitari dell'Asl Roma 5 in seguito alle «molteplici criticità relative alla gestione della biancheria e divise con il nuovo appalto di lavanderia». A partire proprio dal «materiale con cui sono realizzate le divise - denuncia il segretario aziendale Cisl, Stefano Zanelli - Non è idoneo: si rompono e si restringono dopo pochi lavaggi». Con gli operatori sanitari costretti a fotografare ciò che resta delle loro divise appena lavate: pantaloni accorciati "a saltafosso” e giacche striminzite dalla centrifuga. Tant'è che già «tutti i dipendenti lamentano mancanze di ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : ospedali divise In 5 ospedali divise ristrette agli infermieri Il Tempo Lentate: investito sulle strisce, muore in ospedale

Un uomo di 84 anni, Giancarlo Conti, ha perso la vita ieri dopo essere stato investito sulle strisce pedonali nel tratto cittadino della Nazionale dei Giovi. Inutile il trasporto d’urgenza all’ospedal ...

Investito sulle strisce muore in ospedale

Vittima un uomo di 84 anni di Lentate, al volante un novantenne E poco prima al confine con Barlassina un’auto si è ribaltata, due donne ferite ...

Vittima un uomo di 84 anni di Lentate, al volante un novantenne E poco prima al confine con Barlassina un'auto si è ribaltata, due donne ferite ...